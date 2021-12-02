Политика Еврокомиссия: пока речь о вступлении Украины в ЕС не идёт

2021-12-02 18:40

В Еврокомиссии пока говорят только о членстве стран Западных Балкан. Украине же пообещали беспрецедентное сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации

Представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано заявил, что в настоящий момент речь о предоставлении членства в Европейском союзе Украине не идёт.

Об этом европейский чиновник заявил на брифинге в Брюсселе.

"Не ожидается присоединение Украины к ЕС. Речь идет о Западных Балканах, не Украине", - заявил Петер Стано.

Чиновник заявил, что Украина является соседней страной-партнёром, с которой Евросоюз сотрудничает в рамках Соглашения об ассоциации. При этом, он назвал это соглашение "самым амбициозным из всех".

Стано отметил, что в Брюсселе "знают" о европейских устремлениях Украины, но в настоящий момент работают на основе Соглашения об ассоциации.