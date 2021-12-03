Политика Москва пошла на обострение отношений с Японией - на Курилах развернуты ракетные комплексы Бастион

2021-12-03 18:29

Москва пошла на новое обострение и без того натянутых отношений с Японией. РФ разместила береговые противокорабельные ракетные комплексы Бастион на курильском острове Матуа, сообщает Тихоокеанский флот.

"На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами", – говорится в сообщении.

На Матуа ракетные комплексы и личный состав были доставлены большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил. Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

На острове развернут автономный военный городок, в котором благоустроены помещения для круглогодичного несения службы и проживания. Военные уже приступили к несению дежурства и выполнению плановых мероприятий боевой подготовки.

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