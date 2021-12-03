Политика Министр обороны Украины впервые назвал возможные сроки военного вторжения России

2021-12-03 13:45

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал возможные сроки военного вторжения России. Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Министр не исключает эскалации со стороны РФ. Она "возможна, но не обязательна". При этом он заявил, что возможные сроки агрессии, по данным разведки, - это конец января 2022 года.

По словам Резникова, на территории РФ, в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса находится 94,3 тысяч российских военных, которые могут быть задействованы в эскалации.

При этом министр подчеркнул, что Украина заинтересована лишь в мирном пути урегулирования конфликта, однако в случае наступления России - готова дать отпор.

"Украина наиболее заинтересована в политически-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", - сказал Резников.

Также он добавил, что одной из целью РФ является внутренняя дестабилизация, которая может ослабить оборону Украины.

Министр отметил и новую угрозу со стороны Беларуси.

"Так же, из-за де-факто аншлюса в Беларуси у нас добавились дополнительно свыше тысячи километров границы, которые нужно защищать, особенно в зимний период", - сказал он, добавив, что эти риски в правительстве понимают и к ним готовятся.