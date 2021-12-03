Полиция Польши обвинила белорусских силовиков в помощи мигрантам при прорыве границы

Накануне ночью белорусские силовики ослепляли польскую полицию, охранявшую границу, стробоскопами и лазерами, пока мигранты пытались прорваться на территорию ЕС.
"Вечером полицейские, вмешавшиеся в попытку пересечения границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", - сообщает полиция Польши в Twitter.
Сутками ранее поляки зафиксировали 19 попыток незаконного пересечения границы Польши мигрантами из Беларуси. Для пресечения попыток были задействованы около 80 правоохранителей, а также пограничники и солдаты.