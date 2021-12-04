Политика Кабмин отправил в отставку ряд чиновников: кто лишился должности

2021-12-04 15:00

 

В четверг, 2 декабря, на очередном заседании украинского правительства произошли кадровые перестановки.

Заседание транслировалось на Youtube–канале Кабинета министров.

Были уволены:

  • Максим Немчинов – заместитель министра энергетики Украины;
  • Олег Мельчуцкий – первый заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • Наталья Рубан – первый заместитель главы Государственной налоговой службы;
  • Юлия Шевчук – первый заместитель главы Государственного агентства Украины по кино;
  • Наталия Калениченко – заместитель главы Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Игорь Орленко, заместитель главы Государственной фискальной службы Украины;
  • Владимир Кузнецов – заместитель главы Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Руслана Трипайло – заместитель главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;
  • Сергей Стороженко – заместитель главы Государственного агентства Украины по кино;
  • Татьяна Базанова – заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины;
  • Сергей Сирык – заместитель главы Государственной службы экспортного контроля Украины;
  • Андрей Лордкипанидзе – заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Евгений Гетман – член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
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