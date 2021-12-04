Кабмин отправил в отставку ряд чиновников: кто лишился должности
2021-12-04 15:00
В четверг, 2 декабря, на очередном заседании украинского правительства произошли кадровые перестановки.
Заседание транслировалось на Youtube–канале Кабинета министров.
Были уволены:
- Максим Немчинов – заместитель министра энергетики Украины;
- Олег Мельчуцкий – первый заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- Наталья Рубан – первый заместитель главы Государственной налоговой службы;
- Юлия Шевчук – первый заместитель главы Государственного агентства Украины по кино;
- Наталия Калениченко – заместитель главы Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Игорь Орленко, заместитель главы Государственной фискальной службы Украины;
- Владимир Кузнецов – заместитель главы Государственной казначейской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Руслана Трипайло – заместитель главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;
- Сергей Стороженко – заместитель главы Государственного агентства Украины по кино;
- Татьяна Базанова – заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины;
- Сергей Сирык – заместитель главы Государственной службы экспортного контроля Украины;
- Андрей Лордкипанидзе – заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- Евгений Гетман – член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.