Политика Пугает или что-то знает? Лукашенко пообещал Украине "большую развязку"

2021-12-06 19:00

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в течение декабря “развязку от Черного до Балтийского моря” и “очень большие развязки” касательно угрозы нападения России на Украину после Нового года.

Об этом он заявил на совещании в понедельник, 6 декабря.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Запад якобы незаслуженно считает, что РФ собирается напасть на Украину.

"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом. Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года", – добавил самопровозглашенный глава Беларуси.

Ранее Украина отреагировала на скандальное заявление Лукашенко по поводу возможного признания оккупированного Крыма частью РФ, предупредив, что это может нанести удар по украинско-белорусским отношениям.