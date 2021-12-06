Политика Резников назвал факторы, которые могут снизить риск вторжения РФ

2021-12-06 20:20

Одним из факторов, которые могут остановить агрессию Кремля, является отсутствие паники в украинском обществе. Кроме того, глава ведомства рассчитывает на реальную помощь международных партнёров

Министр обороны Алексей Резников считает, что отсутствие паники в украинском обществе и реальная поддержка западных партнёров существенно снижают риск вторжения Российской Федерации.

Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью ArmyInform.

"Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет голову, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", - заявил Алексей Резников.

По его словам, что нынешнее расположение войск у границы Украины напоминает весеннее стягивание, которым россия пыталась привлечь внимание Запада и добиться прямых переговоров между президентами США и РФ.

Министр также считает, что если бы в Кремле увидели "беспокойство" в украинском обществе, то вероятность вторжения существенно бы выросла. Пока же, по его мнению, рост напряжения связан с тем, что у РФ мало получается играть роль посредника между Украиной и марионеточными псевдообразованиями Донбасса.

Несмотря на схожесть с весенней ситуацией, Резников не исключает возможной эскалации отношений, поскольку "никто не знает, что в голове у кремлёвских вождей". Для расшатывания ситуации внутри страны москва, в том числе, использует информационные вбросы, вроде "вреда от вакцинации". Резников напомнил, что у себя Россия принудительно вакцинирует не только военных и госслужащих, но и представителей духовенства.