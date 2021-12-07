Политика Администрация Байдена изучает варианты на случай необходимости эвакуировать своих граждан из Украины, - CNN

2021-12-07 19:20

В настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации

Белый дом изучает варианты эвакуации граждан США из Украины в случае, если РФ совершит вторжение на украинскую территорию.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, передает Интерфакс-Украина.

"По словам источников, в настоящее время Пентагон планирует ряд различных сценариев в случае необходимости проведения эвакуации: от небольшой эвакуации не выполняющих жизненно важных функции государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием большего числа американских граждан", - говорится в сообщении на сайте CNN.

При этом канал сообщает, что в настоящее время администрация США не видит необходимости в эвакуации: авиаперевозки по-прежнему осуществляются через международные аэропорты Украины, сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Канал отмечает, что эти "обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью".

"Обсуждения отражают, насколько серьезно администрация относится к сценарию с вторжением", - передает CNN. Сколько именно гражданских лиц из США в настоящее время находятся в Украине, неизвестно, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Байден и Путин начали переговоры по видеосвязи.