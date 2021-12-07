Политика Резников призвал Байдена отвергнуть "красные линии" РФ на переговорах с Путиным

2021-12-07 18:40

 

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал президента США Джо Байдена на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным отвергнуть "красные линии" Кремля. А также твердо выступить против позиции Москвы, которая требует гарантий того, что НАТО не примет Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

"Если я могу посоветовать президенту Байдену, я хотел бы, чтобы он четко сформулировал господину Путину, что здесь может быть кремлевских "красных линий". "Красная линия" уже находится здесь, в Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний", - заявил Резников.

Он также призвал Байдена донести Путину, что идея не провоцировать Россию не сработает.

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