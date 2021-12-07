Политика Шольц заявил о недопустимости перекраивания границ в Европе

2021-12-07 20:20

Будущий глава правительства не уточнил, будет ли остановлен проект "Северный поток-2" в случае вторжения. Шольц заявил, что в современном мире никто не может "перекраивать границы" по своему усмотрению

Будущий глава правительства Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщило информационное издание focus.de.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", - заявил Шольц.

Будущий канцлер отметил, что безопасность во всей Европе предполагает соблюдение определённых принципов. Одним из них является принцип "нерушимости границ". По словам Шольца, никто не может "пролистывать учебники истории", чтобы затем менять контуры государств по своему усмотрению.

Стоит отметить, что лидер коалиции не сказал, будет ли остановлен "Северный поток-2", если Российская Федерация решится на вторжение в Украину.