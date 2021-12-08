Политика Австралия и Япония присоединились к бойкоту Олимпийских игр в Пекине

2021-12-08 14:21

Австралия и Япония заявили, что присоединяются к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Официальные лица этих стран не будут участвовать в связанных с Играми мероприятиях. О решении правительства Австралии заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, а о бойкоте японских властей сообщило издание Sankei со ссылкой на источники.

"Австралийские официальные лица не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине", - сообщил премьер-министр на пресс-конференции в Сиднее, отметив, что олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как планировалось ранее. "Австралия - великая спортивная держава, и мы разделяем вопросы спорта и политические вопросы", - подчеркнул Скотт Моррисон.

По словам Моррисона, решение воздержаться от официального представительства на мероприятиях в рамках Олимпийских игр в Пекине было принято из-за приписываемых КНР нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и "ряда других вопросов, связанных с вмешательством Китая в дела Австралии".

В свою очередь посольство КНР в Австралии заявило, что решение австралийского правительства о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае противоречит декларациям Канберры о желании нормализовать отношения с Пекином.

В дипмиссии также подчеркнули, что вина за существенное ухудшение китайско-австралийских отношений "лежит исключительно на австралийской стороне" и объявление бойкота не поможет исправить ситуацию.

Тем временем стало известно, что Япония также не намерена отправлять на зимнюю Олимпиаду в Пекине членов правительства и других правительственных чиновников, чтобы тем самым поддержать объявленный США дипломатический бойкот этих Игр.

Вместе с тем, согласно предварительному плану, в японскую делегацию в Пекине войдут председатель спортивного управления Кодзи Мирофуси и глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита. Они не являются правительственными чиновниками, что позволит Японии поддержать дипломатический бойкот. Окончательное решение по этому вопросу Токио примет позднее с учетом действий партнеров по G7 и реакции китайской стороны.

Кроме того, заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер полагает, что необходимо вслед за США устроить тотальный бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Такое мнение она высказала в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.