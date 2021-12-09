Политика Пентагон пояснил, для каких целей Украина может использовать системы Javelin

2021-12-09 11:11

Пентагон рассчитывает на ответственное использование Украиной американских противотанковых систем Javelin и рассчитывает, что те будут применяться лишь в качестве обороны.

"Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и для целей самообороны", - заявил представитель ведомства Джон Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

При этом он подчеркнул, что Пентагон не ввел каких-либо географических ограничений на применению комплекса на территории страны.

США поставляют Украине системы Javelin с 2018 года, тогда страна получила 37 комплексов и более 200 ракет. Оружие и боеприпасы доставлены в рамках предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.