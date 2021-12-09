Политика Кулеба рассказал, на что потратят миллиарды от Великобритании

2021-12-09 16:20

 

Британия выделали 1 млрд фунтов стерлингов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на что потратят выделенный Великобританией кредит.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кулеба отметил, что в Лондоне прошло подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.

По информации главы внешнеполитического ведомства, 1 млрд фунтов стерлингов (36 млрд гривен), которые Великобритания собирается выделить Украине, будут потрачены на три сферы.

"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", — написал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выделенные Великобританией средства – это новые инвестиции, торговля и безопасность.

subscriber subscriber

Еще по теме

Кулеба прокомментировал итоги переговоров Байдена и Путина

2021-12-08 20:40

В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена с Путиным

2021-12-07 21:50

ПФУ рассказал о финансировании пенсий после повышения с 1 декабря

2021-12-07 19:40

Путин использует диктатора Лукашенко для вторжения в Украину - МИД Украины впервые назвал вещи своими именами

2021-12-03 09:01

Еще новости в разделе "Политика"

Кулеба рассказал, на что потратят миллиарды от Великобритании

2021-12-09 16:20

Канада стала четвертой страной, объявивший дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

2021-12-09 14:48

Вашингтон согласовал с НАТО варианты действий в случае вторжения России в Украину

2021-12-09 13:43

Украина подготовила новый документ по долгосрочному прекращению огня на Донбассе

2021-12-09 12:13
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Кулеба рассказал, на что потратят миллиарды от Великобритании 2021-12-09 16:20
Канада стала четвертой страной, объявивший дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 2021-12-09 14:48
Вашингтон согласовал с НАТО варианты действий в случае вторжения России в Украину 2021-12-09 13:43
Украина подготовила новый документ по долгосрочному прекращению огня на Донбассе 2021-12-09 12:13