Политика Кулеба рассказал, на что потратят миллиарды от Великобритании

2021-12-09 16:20

Британия выделали 1 млрд фунтов стерлингов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, на что потратят выделенный Великобританией кредит.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Кулеба отметил, что в Лондоне прошло подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.

По информации главы внешнеполитического ведомства, 1 млрд фунтов стерлингов (36 млрд гривен), которые Великобритания собирается выделить Украине, будут потрачены на три сферы.

"Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", — написал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выделенные Великобританией средства – это новые инвестиции, торговля и безопасность.