Политика Франция и Германия призывают срочно собраться в нормандском формате

2021-12-09 19:00

Париж и Берлин надеются, что Киев и Москва поддержат предложение. Планируется, что саммит состоится на уровне министров иностранных дел

Министры иностранных дел Франции и Германии - Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок - призвали как можно скорее провести встречу в "нормандском формате" на уровне глав МИД.

Об этом чиновники заявили на совместной пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил, что формат "нормандской четвёрки" не должен подлежать сомнению. Министры предлагают провести переговоры на основе Минских соглашений.

При этом, как Берлин, так и Париж, надеются, что Украина и Россия поддержат инициативу по скорейшему проведению саммита.