Политика СМИ: Америка предложит Украине пойти на ряд уступок на Донбассе

2021-12-09 20:00

 

По данным «Associated Press» США может предложат Украине предоставить временно неподконтрольным территориям Донбасса «определённую степень» автономии.

Об этом с ссылкой на представителей администрации США сообщает информагентство.

Агентство проанализировало возможные шаги, которые может предпринять администрация Байдена на фоне нынешней эскалации российско-украинского конфликта.

«Вашингтон будет стоять перед непростой задачей - с одной стороны, убедить Украину пойти на ряд уступок в Донбассе, с другой, сделать так, чтобы это не выглядело личной победой Владимира Путина», - говорится в публикации.

По словам бывшего посла США, в Украине Стивена Пайфера, временно неконтролируемым Киевом территориям Донбасса может быть «разрешено» самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Экс-посол подчеркнул, что Вашингтон не будет подталкивать Украину к шагам, «которые поставят под угрозу ее суверенитет или способность национального правительства принимать решения».

По данным источника издания «Associated Press» Украина готова учесть в законодательстве языковые и культурные особенности регионов Донбасса, но категорически против того, чтобы они имели право вето на принятие общенациональных решений.

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Политика

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