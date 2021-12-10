Политика РФ отвергла предложение Киева о перемирии на Донбассе, открытии пунктов пропуска и обмену пленными

2021-12-10 10:45

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила российской стороне установить перемирие на Донбассе, открыть КПВВ и провести обмен пленными.

Как сообщили в ТКГ, на заседании подгрупп Киев предложил восстановить режим тишины на востоке Украины, согласованный 22 июля 2020 года, с 10 декабря; открыть контрольные пункты въезда/выезда в Счастье и Золотом; провести взаимный обмен удерживаемыми лицами по формуле 60 на 60.

"Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКХ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", - говорится в сообщении.

Кроме того, на внеочередном заседании в четверг Киев предложил расширить состав Совместного центра контроля и координации не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию) как независимой стороной. Однако и эта инициатива была отклонена.

Украинская сторона заявила, что остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия на Донбассе и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов.