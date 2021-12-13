Политика "В Россию вернется много гробов" - глава Минобороны пояснил, чем обернется вторжение в Украину

2021-12-13 13:47

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вторжение России в Украину будет означать "конец нынешнего мира", а также "откроет новую эру без международных правил". Об этом со ссылкой на слова министра пишет Financial Times.

"В Россию вернется много гробов", - заявил министр.

Он также добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск - примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом.

"Хотя Москва строит лагеря для 175 тысяч человек, многие палатки, похоже, не заняты", - сказал Резников.

По словам министра, война станет бедствием для Европы, поскольку миллионы украинцев, вероятно, будут бежать в ЕС, а огромный экспорт зерна из Украины окажется под угрозой.