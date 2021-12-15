Политика Спикер Рады Стефанчук составляет список книг, которые обязаны будут прочитать нардепы

2021-12-15 15:46

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что подготовит топ-5 книг, которые стоит прочитать каждому нардепу.

«Так это делается в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые нужно прочесть. Завтра я выставлю свой топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочесть депутатам во время рождественских каникул», - сказал спикер.

На уточнение журналистов, будет ли среди них Конституция, Стефанчук ответил следующее:

«Это маст хев, когда они приходят в парламент. А это период рождественских праздников, так что там будут книги, которые заставляют задуматься о чём-то душевном», — отметил спикер.

Также он добавил, что на каникулы даст депутатам большой перечень литературы, так как на летних каникулах у них будет больше времени.

«И потом будем проверять», — сказал Стефанчук.

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