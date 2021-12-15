Политика В НАТО хотят, чтобы к 2024 году все офицеры ВСУ говорили по-английски

2021-12-15 19:00

Украинские офицеры должны выучить английский язык

Советник по профессиональному военному образованию подполковник Стасис Палдунас заявил о том, что к 2024 году все офицеры Вооруженных Сил Украины заговорят на английском языке.

Это предусматривает дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины, сказал он во время «круглого стола» на тему: «Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед».

«Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке», - сказал Палдунас.

При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

«Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ», - считает Спавичюс.

Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.

Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тыс. украинских военных.