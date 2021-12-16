Политика Глава Еврокомиссии пояснила, какой будет реакция ЕС в случае нападения РФ на Украину

2021-12-16 15:15

За любыми агрессивными действиями России в отношении Украины последует твердая реакция Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, в ходе саммита Восточного партнерства Брюссель заверил Киев в поддержке и приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы все разделяли нашу озабоченность о наращивании военной мощи в России вдоль восточной границы Украины. <...> Пусть не будет сомнений: ЕС твердо ответит на любую агрессию против Украины", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц по итогам совместной встречи призвали Россию к дальнейшей работе в рамках Нормандского формата.

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