Политика Москва подтвердила готовность к консультациям с НАТО, но выставила одно условие

2021-12-16 14:48

Россия готова к консультациям с НАТО на территории нейтральной страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают СМИ.

По его словам, РФ на переговорах будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

"Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров", - говорит Песков.

Он также сообщил, что накануне помощник президента России Юрий Ушаков дал советнику президента США Джейку Салливану разъяснение по гарантиям безопасности, которые были переданы американской стороне.

Салливан был уведомлен о готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

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