Москва подтвердила готовность к консультациям с НАТО, но выставила одно условие

Россия готова к консультациям с НАТО на территории нейтральной страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают СМИ.
По его словам, РФ на переговорах будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.
"Он будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров", - говорит Песков.
Он также сообщил, что накануне помощник президента России Юрий Ушаков дал советнику президента США Джейку Салливану разъяснение по гарантиям безопасности, которые были переданы американской стороне.
Салливан был уведомлен о готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.