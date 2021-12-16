Политика В Минобороны рассказали, чего ожидать от агрессивной России

2021-12-16 16:40

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Россия продолжает агрессию против Украины.

В эфире 24 канала она отметила, что активность России не уменьшается.

По словам Маляр, что в Украине почему-то оценивают только военную активность со стороны страны-агрессора. Однако есть и другие составляющие в плане России.

«Если говорим или предполагаем вероятность эскалации, то следует учитывать, что это будут не только меры военного характера. Это прежде всего внутренняя дестабилизация», – объяснила заместитель министра.

По ее мнению, Россия сейчас действительно пытается внутренне дестабилизировать политическую и экономическую ситуации в стране. "Это диверсионная деятельность", – добавила она.

«Она (диверсионная деятельность – ред.) говорит о том, что работа продолжается для того, чтобы "взрывать" страну прежде всего внутренне, чтобы она ослабла и не смогла реагировать должным образом. Например, заставить Украину разместить свои силы вдоль границы, а не фокусироваться на какой-то конкретной части», – заявила Маляр.