Политика В НАТО не ответили о годе втсупления Украины в Альянс

2021-12-16 20:00

 

Единственным ответом Альянса стало убеждение в том, что вопрос вступления в Альянс будет решаться исключительно Киевом и Брюсселем. Таким образом в организации отвергли требования РФ о гарантии невступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не дал чёткого ответа на вопрос о годе принятия Украины в Альянс.

Об этом глава внешнеполитического веломства рассказал на странице в социальной сети Facebook.

По словам министра, подобный вопрос поднял глава государства Владимир Зеленский во время переговоров с генеральным секретарём организации.

"Единственный недостаток - год, когда Украина станет членом НАТО - нам не сказали", - рассказал Кулеба.

Вместе с тем, в НАТО заверили, что вопрос о вступлении Украины в Альянс будут решать непосредственно Брюссель и Киев. Таким образом, в организации отреагировали на требования Кремля о гарантиях невступления Украины в НАТО.

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