Политика Украина отреагировала на решения российского суда о войсках РФ на Донбассе

2021-12-16 21:40

Министерство иностранных дел Украины отреагировала на решения российского суда в Ростове-на-Дону, которое раскрыло присутствие войск «неприятеля» на Донбассе. МИД Украины назвал это решение «явкой с повинной».

Об этом пишет «Радио. Свобода» ссылаясь на слова спикера украинского МИДа Олега Николенко.

«Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на ВОТ Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы «внутриукраинском» характере конфликта на Донбассе. В этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта», — сообщил Николенко.

По словам Олега Николенко, эта ситуации только укрепит позиции Украины в международных судовых процессах, направленных против России.