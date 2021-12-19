Политика Кулеба призвал Запад четко назвать санкции в случае вторжения РФ в Украину

2021-12-19 12:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чиновники Запада должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия начнет масштабную военную атаку против Украины. ЕС должен самостоятельно принимать решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

Дмитрий Кулеба сказал, что отсутствие деталей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" может вынудить российских чиновников усомниться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное вторжение России.

"Они подумают, что мы просто "бла-бла-бла", - сказал Кулеба в интервью.

Замечания Кулебы прозвучали лишь через несколько часов после того, как Россия выдвинула широкие требования Соединенным Штатам и НАТО прекратить любую экспансию на восток и фактически объявить все бывшие советские республики, включая Украину, запрещенными для западных военных альянсов или сотрудничества.

"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует смягчать" "санкции, стремясь пойти навстречу ЕС".

"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "что-то плохое случится с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я несколько раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - сказал Кулеба в интервью.

Кулеба заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против оцепления президента РФ Владимира Путина.

"Учитывая проведенные мной неформальные обсуждения, они обсуждают возможность этой радикальной опции – отключение России от SWIFT. Это было бы мощно", - сказал министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Евросоюз готов ввести санкции, которые дорого обойдутся Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

В то же время по словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, единую позицию относительно агрессии России против Украины озвучат на саммите ЕС.