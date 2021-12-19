Политика В Британии сомневаются в военной помощи Украине

2021-12-19 13:30

 

Бен Уоллес заявил, что Британия и страны Запада не отправят войска для защиты Украины от российской агрессии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился, что Британия и ее союзники отправят войска в Украину в случае широкомасштабного наступления России. Об этом он заявил в эфире канала Spectator TV.

"Это факт, что она (Украина - ред.) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу", - отметил Бен Уоллес.

Как сообщалось ранее, Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников.

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