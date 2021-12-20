Политика В СБУ прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене

2021-12-20 18:20

 

Следователи СБУ и ГБР подозревают экс-президента Украины Петра Порошенко в применении незаконных мер по разрыву торговых связей поставки угля из ЮАР в 2014-15 годах.

"По требованию представителей РФ Порошенко организовал подписание от имени Украины контрактов на поставку угля из неподконтрольных территорий, чем поставил Украину в энергетическую зависимость от представителей РФ и указанных псевдореспублик", - заявил на брифинге представитель СБУ.

Он уточнил, что это является помощью РФ и ЛДНР "в подрывной деятельности против Украины, что является одной из форм государственной измены".

Петра Порошенко также подозревают в том, что после заключения этих контрактов он с соучастниками совершил материальное содействие террористическим организациям на сумму более 200 млн грн наличным и безналичным перечислением.

"3 лицам было сообщено о подозрении ранее, и сегодня объявлено подозрение народному депутату Украины. Хочу сказать, что это работа системная, это еще не все, уголовное производство расследуется. И о дальнейших результатах мы будет информировать общество", - заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

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