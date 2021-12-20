Политика Сообщение Порошенко подозрения в госизмене: стали известны подробности

2021-12-20 20:00

Пятого президента Петра Порошенко, которому, как ранее стало известно, подписали сообщение о подозрении в государственной измене по "угольному делу", вызвали в Государственное бюро расследований.

"Указанное лицо сегодня не прибыло по вызову. Мы его еще раз вызвали на четверг, 23 декабря, на 10 часов. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства о мере пресечения. На то, какой будет эта мера пресечения, будет зависеть от многих факторов. Это и поведение в суде, и оценка рисков", - говорится в сообщении.

В то же время в Службе безопасности Украины добавили, что подозрение Порошенко не завершает расследование дела о контрабанде угля.

"Трем лицам было сообщено о подозрении ранее, и сегодня объявлено подозрение народному депутату Украины. Хочу сказать, что это работа системная, это еще не все, уголовное производство расследуется. И о дальнейших результатах мы будет информировать общество", - заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Андрей Швец.

В то же время стало известно, что подозрение Порошенко не вручили - его отправили по почте.

"Подозрение Порошенко отправлено по почте. Его уведомили о подозрении в госизмене и содействию террористической организации", - сообщили в правоохранительных органах.

По словам адвоката политика Ильи Новикова, два часа назад к дому Порошенко приехали представители прокуратуры и оставили текст подписанного подозрения по делу о контрабанде угля с оккупированного Донбасса, а также повестку на допрос на 23 декабря.

Напомним, по данным следствия, Петр Порошенко действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства России, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Содействие происходило путем выплат подконтрольным боевикам предприятиям средств за поставку угля на неоккупированную территорию.

"По мнению следствия, своими действиями фигуранты дела поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставки энергетических ресурсов, а также предоставило России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности", - заявли в ГБР.