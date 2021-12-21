Политика Россия угрожает Западу разместить в Беларуси ядерное оружие: чего хотят в Кремле

2021-12-21 20:20

 

В случае отказа США и НАТО в обсуждении с Россией ее предложений по гарантиям безопасности, в Кремле будут рассматривать все возможные варианты ответных действий.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, в комментарии о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия, пишет “Белта”.

Андрей Руденко заявил, что Россия будет рассматривать разные варианты действий, но окончательное решение зависит от реакции Америки и НАТО: "Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО".

Замглавы МИД РФ отметил, что России важен официальный ответ от США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности: "В настоящее время мы ждем реакцию от США и НАТО. Официальную".

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.

Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В случае отказа США и НАТО от гарантий безопасности, Россия шантажирует созданием "контругроз".

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