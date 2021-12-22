Политика Россия грозит Украине ядерным ударом: в Раде назвали причину

2021-12-22 20:20

Россия может грозить Украине ядерным ударом. Из-за этого сейчас все человечество столкнулось с самым большим вызовом со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил в ходе выступления на Конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

По его мнению, так называемый ультиматум Путина США и НАТО намекает на то, что если Украина продолжит свой нынешний курс геополитического развития, то Россия не будет исключать возможности ядерного удара по украинской территории.

"Это вызов Украине и военная агрессия, развязанная против нее Россией… Украинский народ знает, как защитить свои демократические ценности", – сказал Стефанчук.

При этом он напомнил, что после развала СССР Украина обладала одним из самых больших ядерных арсеналов в мире. Однако, она отказалась от него и стала безъядерным государством, руководствуясь заверениями стран-участников Будапештского меморандума, одной из которых является РФ. На деле же мы видим, как Россия воспользовалась этим и нарушила взятые на себя обязательства.

"Сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом ядерного разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар. Ни одни данные нам в 1996 году гарантии (по Будапештскому меморандуму) не работают. Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой. Обязательство из меморандума воздерживаться от угрозы использования силы против территориальной целостности Украины уже было нарушено Россией в 2014 году и снова нарушается в 2021 году", – резюмировал Стефанчук.