Политика В НАТО пересмотрели риски нападения РФ на Украину

2021-12-23 22:00

 

Целью России в увеличении военного присутствия на Донбассе является не развязывание полномасштабной войны, а повышение собственных ставок для ведения диалога на политической арене. Методом наращивания рисков военного вторжения Кремль пытается шантажировать не только саму Украину, но и Запад.

Об этом рассказала посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко во время беседы с журналистами "Европейской правды". Она указала, что такого мнения придерживаются в самом Североатлантическом альянсе, сопоставляя имеющуюся информацию.

"Еще в начале декабря НАТО всерьез оценивало риски новой агрессии РФ против Украины, но сейчас члены Альянса склоняются к мнению, что Москва преследует иные цели. После обмена данными и оценками, они пришли к мнению, что Россия таким образом повышает собственные ставки для ведения политического диалога", – указала посол.

Галибаренко отметила, что Кремлю таки удалось достичь определенных результатов, накаляя градус эскалации у границ Украины. В частности, российский президент Владимир Путин провел личные переговоры с лидером США Джо Байденом, а также направил требования о дополнительных гарантиях безопасности от НАТО.

"Россия ведет себя по привычной схеме: сначала манипулирует, поднимает ставки, обостряет ситуацию, а затем соглашается договариваться", – заключила дипломат.

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