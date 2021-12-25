У границ Украины фиксируют новые скопления российской военной техники

В приграничные с Украиной районы были перемещены танки, артиллерийские системы и системы ПВО. Количество солдат пока ограничено.
Российская Федерация продолжает концентрировать на границе с Украиной свои войска.
Об этом, со сылкой на данные военно-разведывательной компании Janes, сообщает информационное агентство Blomberg.
По данным западной разведки, Россия продолжает стягивать к границе с Украиной танки, артиллерийские системы и средства ПВО.
Аналитики отмечают, что пока в приграничных районах находится небольшое количество солдат, Кремль может быстро нарастить их число, перебросив самолётами или поездами.