Политика Другого вывода быть не может: разведчик оценил угрозу масштабной атаки войск Путина на Украину

2021-12-26 11:30

Концентрация российских наступательных войск на границе с Украиной говорит об готовящейся агрессии. В то же время это может быть демонстрация силы, призванная надавить на мировое сообщество с целью снятия ограничений.

Об этом рассказал начальник разведки 92-й Отдельной механизированной бригады в 2015-2017 годах, боевой офицер Петр Недзельский.

“Разведка наша работает исключительно хорошо. Она показывает объективную картину — такое скопление войск, да еще на границе, да еще наступательного характера, свидетельствует только об одном, что готовится агрессия. Другого вывода здесь быть не может. И потому правильно делает наше военно-политическое руководство, бьющее в колокола всему мировому сообществу, демонстрируя это. У нас же есть гаранты нашей безопасности — США, Великобритания, Франция и та же Россия. Мы же отказались от ядерного оружия, а они подписали Будапештский меморандум, что они гаранты нашей безопасности”, – сказал экс-разведчик.

По его словам, информация украинской разведки не совпадает с данными, опубликованными в Bloomberg. Недзельский считает данные разведки более достоверными, ведь издание лишь компилирует информацию из различных источников.

“На этот момент происходит то, что есть все основания для тревоги, что может произойти агрессия. Хотя с другой стороны, наши политики и те же разведчики говорят, что это демонстрация сил и устрашение. Это давление на мировое сообщество, что вот они могут "наехать" на Украину, чтобы России в мире пошли на уступки и сняли против нее все ограничения”, – выразил свое мнение Недзельский.