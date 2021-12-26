Политика В СНБО запросили у стран Запада оборонительные технологии для Украины

2021-12-26 15:00

НАТО должно игнорировать ультиматум МИД РФ относительно неучастия Украины в Североатлантическом Альянсе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал эскалацию конфликта на Донбассе. Он просит страны Запада предоставить Украине военную помощь, пишет британское издание Daily Mail.

"Обеспечение нас оборонительным оружием — вопрос номер один", — такую цитату Данилова приводит издание.

Секретарь СНБО также призвал НАТО игнорировать ультиматум МИД РФ относительно неучастия Украины в Североатлантическом Альянсе.

"Мы не Россия. Невозможно всех поставить на колени, потому что за нас решили большие люди", — сказал он.

Как сообщалось, 25 декабря Россия заявила об отводе 10 тысяч военнослужащих от границ с Украиной.

Напомним, что в администрации президента США обсуждается вопрос о передаче Украине оружия и военной техники, включая вертолеты, которые ранее предназначались для Афганистана. Речь идет о ПТРК Javelin, минометах, ПЗРК Stinger и и мобильных войсковых ЗРК, вертолетах Ми-17, средствах РЭБ, другой военной технике и боеприпасах.