Политика Столтенберг созывает на 12 января первый за два года совет НАТО с участием России

2021-12-27 09:02

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.

Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече, — сообщает ЕП со ссылкой на DPA.

Альянс контактирует с Россией по этому поводу. В МИД РФ подтвердили, что получили предложение и сейчас рассматривают его. Кроме того, Кремль заявил, что формат и сроки проведения Совета нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.