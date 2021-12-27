Политика Столтенберг созывает на 12 января первый за два года совет НАТО с участием России

2021-12-27 09:02

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет НАТО-Россия 12 января.

Совет НАТО-Россия может собраться в январе впервые за два с половиной года, хотя Москва еще не взяла на себя обязательства по встрече, — сообщает  ЕП со ссылкой на DPA.

Альянс контактирует с Россией по этому поводу. В МИД РФ подтвердили, что получили предложение и сейчас рассматривают его. Кроме того, Кремль заявил, что формат и сроки проведения Совета нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года, и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

 

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