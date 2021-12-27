Политика В РФ сравнили важность членства Украины в НАТО для Москвы и Киева

2021-12-27 16:15

 

Для Москвы возможность вступления Украины в Североатлантический альянс не менее важна, чем для Киева, говорят в МИД РФ.

В России заявляют, что вопрос о членстве Украины в НАТО имеет для Москвы такое же важное значение, как и для Киева. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь.

"Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное - если не большее - значение, чем для самой Украины", - сказал он.

По его словам, стороны подошли сейчас к черте, за которой "начинают играть совсем другие факторы". "Значимость этих факторов, их коренное значение для нашего даже самосознания, не говоря уже о геополитическом позиционировании, неоспорима", - говорит Рябков.

Также он прокомментировал информацию о повышении боеготовности сил быстрого реагирования НАТО.

"Комментировать это можно с юмором, потому что силы быстрого реагирования могут отреагировать быстро, если "противник", в данном случае Россия, не знает о том, что они к чему-то готовы, и готовы реагировать быстро. Если об этом пресс-службы разных структур говорят, то это называется либо дезинформация, там много создано разных структур в сфере информационных войн, либо это то, что называется в определенных кругах "активные мероприятия", чтобы здесь все занервничали, забегали и начали сами отдавать разного рода приказы", - считает Рябков.

Он добавил, что в РФ ориентируются на данные, получаемые с собственных средств "объективного контроля".

Напомним, что на 12 января намечена встреча совета Россия-НАТО, на котором намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, а также требование РФ о гарантиях безопасности.

 

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