Политика МИД России о "гарантиях" безопасности в Европе: "Мы не блефуем"

2021-12-27 19:43

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не блефует, когда выдвигает США и НАТО свои "гарантии" безопасности в Европе. В то же время представитель российского МИДа не считает ультиматумом данные "предложения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рябкова для журнала "Международная жизнь".

"Когда мы говорим абсолютно твердо и четко, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... Когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода меры, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основного акта Россия-НАТО 1997 года, мы не блефуем", - сказал он.

Рябков отметил, что это "реальные предложения" России. Москва планирует "всеми силами внедрять понимание" этого на Западе.

"Мы не выдвигаем никаких ультиматумов. Просто сама логика подводит к тому, что мириться с тем, что происходит, сглатывать это, делать вид, что ничего не происходит, у нас не получается", - добавил российский дипломат.

Напомним, в декабре Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе, среди которых отказ от принятия Украины в Альянс.