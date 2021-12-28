Политика Курт Волкер назвал единственный способ заставить Путина прекратить войну против Украины

2021-12-28 12:43

Завершение войны на востоке Украины возможно в случае усиления давления на Россию со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в комментарии Радио Свобода.

По словам дипломата, в этом вопросе все зависит от российского президента.

"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует большее давление США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на расчет Путина и будет стимулом закончить войну", - уточнил Волкер.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не должен оказывать давление на Киев в вопросе Донбасса, "чтобы не вознаграждать Россию за ее агрессию".

"Принцип в переговорах должен оставаться - ничего об Украине без Украины, мы должны консультироваться с Украиной, как Украина видит урегулирование конфликта и на этой основе вести переговоры с Россией", - отметил политик.