Политика Глава МИД Украины назвал реальную причину масштабной переброски войск РФ к границе

2021-12-28 13:42

За последний месяц угроза вторжения России в Украину выросла, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что год назад ситуация с безопасностью была более стабильной.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц - уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черточка на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - говорит Кулеба.

Также министр объяснил, почему РФ сосредоточила войска у границ Украины.

Россия поняла, что разговаривать с ней уже все научились, считает Кулеба, но она все еще не может с этих разговоров выжимать для себя нужные ей результаты.

"Поэтому сейчас задача, которую ставит перед собой Путин - не в том, чтобы с ним снова кто-то поговорил, а в том чтобы наконец из этих разговоров что-то для себя выжать", - считает Кулеба.

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