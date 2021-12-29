Кулеба оценил отношения Украины, ЕС и НАТО в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что 2021 год стал прорывным для украинской дипломатии и смог приблизить Украину к ее целям – вступлению в ЕС и НАТО.
Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
"Мы однозначно стали ближе к ЕС, не только благодаря декларациям. Смысл деклараций во многом – в публичной фиксации поддержки со стороны конкретной страны. И если у нас будет 25 таких деклараций от стран-членов, то с остальными двумя странами будет легче", – сказал глава украинского МИД.
Министр напомнил, что Украина присоединилась к Европейскому фонду мира. Это даст 31 миллион евро на усиление возможностей Вооруженных сил Украины.
"Произошло очень много таких вещей, которые, как я говорю, не открывая двери, открывают все новые окна", – подчеркнул Кулеба.
Кроме того, по словам главы МИД, Украина получила возможность присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО, что позволяет приобретать военное оборудование через натовскую систему закупок.