Политика Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

2021-12-31 19:30

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122 мм гаубицы.

Об этом пишет эстонское издание ERR.

Перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - сказал Пеэтер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

Сроки оказания помощи во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.

Тажке стало известно, что в начале 2022 года президент Эстонии Алар Карис впервые со вступления в должность осенью планирует посетить Украину.