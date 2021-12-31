Политика Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

2021-12-31 19:30

 

Министерство обороны Эстонии планирует поставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а также 122 мм гаубицы.

Об этом пишет эстонское издание ERR.

Перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", - сказал Пеэтер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

Сроки оказания помощи во многом зависят от того, как будут проходить переговоры с союзниками.

Тажке стало известно, что в начале 2022 года президент Эстонии Алар Карис впервые со вступления в должность осенью планирует посетить Украину.

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