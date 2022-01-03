Политика Стефанчук назвал планы Рады на год

2022-01-03 16:15

 

Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, также в планах ряд реформ.

В числе приоритетов работы Верховной Рады на 2022 год – усиление народовластия, реформа СБУ, пенсионная реформа и градостроительство. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщила в понедельник, 3 января, пресс-служба ВР.

"Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь ежегодно у нас есть путеводитель - План законопроектной работы Верховной Рады Украины", - сказал он.

По словам Стефанчука, одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, поскольку, отметил он, это основное предвыборное обещание президента Зеленского.

Так, Стефанчук рассказал, что в течение 2022 года Рада планирует:

  • усилить народовластие
  • рассмотреть законопроект о местном референдуме
  • завершить реформу градостроительства
  • реформировать Службу безопасности
  • приступить к пенсионной реформе
  • завершить реформу децентрализации
  • ввести концепцию открытости парламента
  • технологически обновить сессионный зал Рады
  • вернуться к вопросу введения дистанционного голосования
  • создать исследовательско-аналитическую службу.

Напомним, ранее Стефанчук рассказал о привлечении ученых для написания законов. В Научно-консультативный совет войдут около 90 профессиональных, авторитетных ученых и практиков в сфере права.

Также Стефанчук озвучил список книг для нардепов на зимние каникулы. Спикер предложил народным избранникам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. В перечень не вошли Конституция Украины и регламент Верховной Рады, потому что, по его мнению, все нардепы и без этого должны уже знать их "на зубок".

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