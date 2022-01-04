Политика Канцлер Германии готовится к встрече с Путиным: чего он хочет добиться

2022-01-04 22:00

 

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, сделавший жесткое заявление в адрес России, планирует устроить в январе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники.

Канцлер Германии считает важным построение отношений с Россией и якобы стремится к “новому началу” в отношениях между странами.

Кроме того, на переговорах Олаф Шольц планирует поднять вопрос "Северного-потока-2", а также обсудить ситуацию вокруг Украины.

Дата встречи пока не известна, однако, по неофициальным источникам, внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер занимается ее подготовкой уже несколько недель.

Официального подтверждения встречи также пока нет.

Ранее мы писали, что 15 декабря Зеленский встретился с Шольцем и Макроном, где заявил о желании углубить сотрудничество Киева и Берлина по вопросам энергетики, безопасности и обороны.

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