Политика Столтенберг назвал темы, которые обсудят на Совете НАТО-Россия

2022-01-05 19:05

 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуация в Украине.

«Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, в частности, ситуации в и около Украины и вопросов, связанных с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Повестка дня для содержательного диалога в интересах для всех нас», — написал генсенк НАТО в Twitter.

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Политика

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НАТО перед встречей с РФ проведет заседание с Украиной 2022-01-05 16:43
фото + видео Газовый переворот в Казахстане: Тысячи протестующих штурмовали резиденцию президента - ОНЛАЙН 2022-01-05 13:10
Газовый майдан в Казахстане: президент подписал указ об отставке правительства 2022-01-05 09:21