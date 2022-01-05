Политика Столтенберг назвал темы, которые обсудят на Совете НАТО-Россия

2022-01-05 19:05

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия.

На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуация в Украине.

«Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, в частности, ситуации в и около Украины и вопросов, связанных с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Повестка дня для содержательного диалога в интересах для всех нас», — написал генсенк НАТО в Twitter.