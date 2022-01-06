Политика Совет коллективной безопасности направляет в Казахстан миротворческий контингент

2022-01-06 10:44

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева.

"В соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - сообщил премьер-министр Армении и председатель совета Никол Пашинян в своем Facebook.

По его словам, такое решение принято в связи с обращением президента Казахстана Токаева и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне".

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января местные жители вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января выросла в два раза - с 60 до 120 тенге за литр.

В среду беспорядки продолжились с новой силой. В ряде городов, включая Алма-Ату, протестующие пошли на захват зданий администраций. Кроме того, демонстранты штурмовали здания телеканалов и захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.