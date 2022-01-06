Суд арестовал все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал все имущество бывшего президента Петра Порошенко. Решение принято по делу о государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Голованя.
"… сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича, хотя мы знаем, что Печерский суд вне территориальной юрисдикции находится…", - отметил он.
Адвокат добавил, что защита Порошенко дважды заявляла отвод, чтобы не допустить фальсификации документов.
Напомним, сегодня Порошенко заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января, встретиться с генеральным прокурором и прийти в суд.
В декабре бывшему президенту объявили подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР". Еще одним фигурантом этого "угольного дела" является нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.