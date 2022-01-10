Политика МИД России о переговорах в Женеве: к компромиссам должны готовиться США

2022-01-10 19:00

Российская сторона исключает возможность компромиссов на переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", которые проходят в Женеве. Как заявил глава российской делегации Сергей Рябков, к ним должны готовиться американские партнеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", - заявил Рябков.

Напомним, сегодня утром на территории постоянного представительства США при женевском отделении ООН начался основной раунд переговоров. Одним из требований Москвы является отказ от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.

Накануне состоялся рабочий ужин с главой американской делегации Венди Шерман. По его итогам Рябков заявил, что разговор был сложным, но деловым.