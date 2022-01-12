Политика Глава МИД Украины и госсекретарь США согласовали план сдерживания российской агрессии

2022-01-12 09:03

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии.

Как сообщает МИД, Энтони Блинкен рассказал Дмитрию Кулебе о встрече российской и американской делегаций в Женеве 10 января.

Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО-Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Кроме того, Кулеба и Блинкен обсудили дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии, в частности, жесткие экономические санкции против РФ и практическое укрепление обороноспособности ВСУ.

Госсекретарь США подтвердил непреклонную поддержку Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны отметили взаимную приверженность дипломатическому принципу "никаких договоренностей по Украине без Украины".

“Благодаря активной дипломатической работе, Украина имеет мощную международную поддержку. Среди наших партнеров растет понимание, что евроатлантический простор будет в безопасности только тогда, когда Украина будет в безопасности. Мы вместе активно воплощаем эту формулу безопасности. Переговоры в Женеве доказали, что наша сила заключается в единстве и согласованности позиций на фоне российских ультиматумов”, - заявил Дмитрий Кулеба.