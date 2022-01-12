Политика Власти Казахстана незаконно применили для подавления протестов миротворцев ООН

2022-01-12 08:26

Власти Казахстана незаконно применили в ходе подавления протестов подразделение КАЗБЕТ, предназначенное для миротворческих миссий Организации Объединенных Наций, сообщает Радио Свобода.

О несанкционированном применении подразделений миротворческих миссий ООН заговорили после публикации фотографий Владимира Третьякова в международном агентстве Associated Press. На снимках с улиц Алматы 8 января видны военнослужащие в голубых шлемах с четкой надписью UN (United Nations).

В пресс-службе ООН и миротворческой миссии организации журналистам подтвердили, что ООН не санкционировала применение миротворческих сил в Казахстане, и опознавательные знаки и униформа могут применяться исключительно в соответствии с мандатом Совбеза ООН.

Отмечается, что в Казахстане есть подразделение англоязычных военных-миротворцев КАЗБЕТ, которое имеет разрешение от ООН носить синие шлемы в ходе миротворческих операций ООН или во время торжественных парадов.

Представитель министерства обороны Казахстана подтвердил, что люди на фото Третьякова были служащими подразделения КАЗБЕТ. Но они якобы были привлечены к охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий. По словам чиновника, часть подразделения сейчас находится на миротворческой миссии в Ливии.

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