Политика Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь

2022-01-12 18:00

 

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сообщил, что Эстония намерена предоставить Украине самый современный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил Украины СУ на Донбассе. Также Украине предоставят оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Мы в Эстонии можем также привести вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", - заявил посол.

По его словам, особенность военного госпиталя состоит в том, что его можно распаковать или упаковать за час. При этом он добавил, что полевые госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется Германией.

Также дипломат заявил, что эстонцы научат военных медиков использовать полевой госпиталь.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

subscriber subscriber

Еще по теме

Администрация Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger, - NBC

2022-01-08 11:00

США передадут Украине катера типа Mark VI в 2022 году

2022-01-02 11:30

Эстония планирует поставлять Украине ракеты Javelin и гаубицы

2021-12-31 19:30

Постоянно включенные фары и штраф за летнюю резину зимой: в Украине хотят изменить ПДД

2021-12-31 19:00

Еще новости в разделе "Политика"

У Путина ответили на слова Зеленского о проведении нового саммита

2022-01-12 20:20

Совет НАТО – Россия: Москве напомнили, что у нее нет права вето по Украине

2022-01-12 18:40

Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь

2022-01-12 18:00

Столтенберг о переговорах НАТО и России: наши разногласия по Украине будет сложно преодолеть

2022-01-12 17:20
Все статьи раздела "Политика"

Политика

У Путина ответили на слова Зеленского о проведении нового саммита 2022-01-12 20:20
Совет НАТО – Россия: Москве напомнили, что у нее нет права вето по Украине 2022-01-12 18:40
Эстония предоставит Украине оружие и полевой госпиталь 2022-01-12 18:00
Столтенберг о переговорах НАТО и России: наши разногласия по Украине будет сложно преодолеть 2022-01-12 17:20